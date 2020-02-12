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12 февраля 202014:50

США ожидают, что ОПЕК продолжит сокращать добычу нефти в 2020 году

EPA

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США прогнозирует, что ОПЕК сократит добычу нефти в 2020 году.

Согласно февральскому краткосрочному энергетическому прогнозу EIA, ОПЕК сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте-мае из-за более низкого ожидаемого мирового спроса в начале 2020 года. При этом добыча составит в среднем 28,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что на 0,3 миллиона меньше, чем ожидалось в январе.

Управление снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на текущий год на 310 тысяч баррелей в сутки, поскольку вспышка коронавируса ударила по спросу в Китае. Ожидается, что мировой спрос в 2020 году увеличится на 1,03 миллиона баррелей в сутки до 101,74 миллиона баррелей в сутки.

Технический комитет ОПЕК+ на прошлой неделе рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать спрос на нефть на фоне распространения "уханьского коронавируса".

EIA также снизило прогноз роста добычи нефти в США. Теперь управление ожидает, что производство нефти в США в 2020 году увеличится на 960 тысяч баррелей в сутки до рекордных 13,2 миллиона баррелей в сутки. Объем добычи в 2021 году, по оценкам EIA, вырастет на 360 тысяч баррелей в сутки до 13,56 миллиона баррелей в сутки.

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