Австралиец спит по 40 дней подряд и как "зомби" ходит в туалет и на кухню

Австралийские СМИ рассказали о 21-летнем жителе Аделаиды Гарри Данне, который страдает от редкого неврологического расстройства — синдрома Клейна-Левина (KLS), которое также называют синдромом "спящей красавицы".

Молодой человек может заснуть в любой момент и не знает, сколько по времени это продлится.

Самый долгий его сон длился 41 день, он проспал два дня рождения – в 16 и 17 лет, одно Рождество, несколько крупных спортивных состязаний, которые хотел посмотреть.

Недуг появился у Гарри в 14 лет, но поначалу его считали просто капризным сонным подростком. И только потом стало понятно, насколько велика проблема.

Австралийскому изданию 10 News First Данн рассказал, что в моменты, когда он спит, он может есть, принимать душ, ходить в туалет, но абсолютно не осознает того, что делает.

Родители, когда их сын в таком состоянии, пытаются говорить с ним, но он выглядит бесчувственным, отвечает не всегда и смотрит как бы сквозь них.

Когда же молодой человек просыпается, то не помнит, что делал в это время.

Наступить такое "зомби"-состояние у него может в любой момент – нет никаких его предвестников.

Медики полагают, что причиной недуга может быть снижение кровотока в гипоталамусе, но лечения найти для него не могут, только предполагают, что со временем у Гарри это пройдет само.