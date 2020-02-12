Высокопоставленный сотрудник ФСИН скончался после оглашения ему приговора

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов свел счеты с жизнью прямо в зале Чертановского суда Москвы, где сегодня рассматривалось его дело, передает "Интерфакс".

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ведомства Александра Сапожникова, он находился под подпиской о невыезде.

Суд приговорил его к трем годам колонии, но взять под стражу бывшего начальника не успели — он покончил с собой. Врачи были бессильны — спасти Свиридова не удалось. По некоторым данным, ранее у него диагностировали рак в терминальной стадии.

"Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осуждённый признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере", — говорится в официальном сообщении суда.

Судебные приставы сейчас устанавливают обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда наградной пистолет.