Россияне стали меньше экономить и выбирать более качественные продукты

В России снизилась чувствительность граждан к уровню цен и повысилась требовательность к качеству и ассортименту продуктов питания, сообщается в исследовании Сбербанка потребительских настроений россиян.

При этом расходы среднестатистической семьи в России в декабре 2019 года выросли на 12,4 процента за год и составили 79,6 тысячи рублей, включая 27,4 тысячи рублей на продукты питания, подсчитал "Ромир".

Доля расходов россиян на продукты питания в России в среднем выросла за год — до 34,4 процента в декабре 2019 года с 27,8 процента в декабре 2018 года.

Это произошло благодаря росту реальных доходов населения второй год подряд и низкой инфляции, стабильному курсу рубля. По данным Росстата доходы населения выросли примерно на 1 процент в 2019 году.

Россияне стали более уверены и в покупке дорогих товаров. Растущую потребительскую уверенность россиян подтвердили и выросшие предновогодние траты примерно на 17 процентов. При этом расходы на покупку продуктов питания выросли на 10 процентов.