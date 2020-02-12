Королева Великобритании Елизавета II продает свою московскую квартиру

Королева Великобритании Елизавета II намерена продать одну из четырех элитных квартир, принадлежащих ей в Москве. Квартира расположена на "золотой миле" Москвы — в Первом Обыденском переулке у храма Христа Спасителя. Площадь квартиры — 250 кв. м.

По сведениям Росреестра, Елизавета II имеет в собственности четыре квартиры в Москве, которые расположены в доме № 10 по Первому Обыденскому переулку. Это жилье на первом, втором и четвертом этажах. Из их окон открывается радующий глаз вид на храм Христа Спасителя и центр Москвы. Общая площадь четырех квартир 839 квадратных метров, общая кадастровая стоимость 540 миллионов рублей. На продажу выставлена та квартира, метраж которой 250 «квадратов».

«Стоимость одного метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора. Среди этих квартир есть двухуровневые. Там уже цена достигает двух миллионов за метр. Впрочем, на продажу выставлена именно „одноэтажная“ квартира», — рассказал риелтор Константин Носов. Его слова привел сайт издания «7 дней».

Сейчас «золотую» недвижимость обжили сотрудники британского посольства. Правда, об этом только судачат, официального подтверждения этому факту, конечно, нет. Как нет и официального объяснения, почему Ее Величество решила отказаться от одной из квартир в самом центре Москвы. Риелторы предположили, что королеве могли шепнуть, что обладание квартирами не даст упрощенно получить гражданство.