12 февраля 202014:01

Самая сильная и аккуратная: роботизированная рука сыграла на пианино и разрезала бумагу

Разработка роботов, которые могут взять на себя человеческие задачи и выполнять их так же деликатно, как и сами люди, - давняя мечта инженеров.

Ученые из Корейского института машиностроения и материалов (Korea Institute of Machinery and Materials) приблизились к реализации этой задумки. Они сконструировали самую сильную в мире роботизированную руку, которая способна управляться с предметами, превышающими её вес в три раза. Однако она же может выполнять задачи, которые требуют деликатности, например, играть на пианино или подавать стакан воды.

Роботизированная рука была сконструирована по образу и подобию человеческой (с точки зрения размеров и функций), однако у аналога всего четыре пальца.

Блок управления, встроенный в ладонь, приводит в действие 12 двигателей и управляет движением каждого пальца. 16 суставов делают руку довольно маневренной: пальцы могут двигаться независимо друг от друга, а сама роботизированная конечность способна захватывать предметы весом более трех килограммов. При этом само устройство весит всего один килограмм.

Совокупность датчиков позволила роботизированной руке захватывать объекты, требующие аккуратного обращения.
Иллюстрация Korea Institute of Machinery and Materials.

Как отмечают разработчики, рука имеет "самую большую в мире хватательную силу в сравнении с собственным весом". Кроме того, она легче и сильнее уже имеющихся на рынке аналогов.

Но её особенности на этом не заканчиваются. Команда инженеров также оснастила роботизированную руку датчиками силы и тактильными сенсорами, подобными тем, что имеются под кожей человека.

Их размер менее 15 миллиметров, а вес не достигает и пяти граммов. Устройства расположены на кончиках пальцев, в самих пальцах и в кисти руки. Такая комплектация позволяет устройству измерять и регулировать силу нажатия на предметы. Теперь роботизированная рука может без труда и последствий налить в стакан воды, разрезать ножницами бумагу, поднять яйцо и даже сыграть мелодию на пианино.

"Роботизированная рука была разработана для обращения с различными предметами, включая объекты, встречающиеся нам в повседневной жизни. Она должна имитировать деликатные движения человеческой руки, - заключает первый разработчик Хюнмин До (Hyunmin Do. - Она также будет использоваться в качестве исследовательской платформы для изучения алгоритма захвата и манипуляционного интеллекта (искусственного интеллекта, который управляет этим процессом - прим. ред.)".

Увидеть, как роботизированная рука играет на пианино можно в видео ниже.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что управляемая мозгом роботизированная рука позволит делать несколько вещей одновременно, а также о том, что когда-нибудь вполне может стать реальностью мечта занятых людей иметь много рук.

Текст: Вести.Наука

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