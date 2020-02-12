В Пуэрто-Рико у расстрелянного ребенка под одеждой нашли 151 сверток с наркотиками

В Пуэрто-Рико четырехлетний ребенок пострадал в результате. Когда его доставили в больницу, под одеждой у него нашли 151 сверток с героином, передает Associated Press.

Как сообщили в местной полиции, инцидент со стрельбой произошел 10 февраля. Неизвестные открыли огонь в квартире, где ребенок жил с матерью, ее сожителем, 26-летним Джоном Эрнандесом, и двухлетней сестрой.

Вооруженный человек подкараулил Эрнандеса в месте, где шла торговля наркотиками, и погнался за ним. Эрнандес успел забежать в квартиру, но спастись ему не удалось. Преследователь застрелил его и ранил ребенка. Мальчик получил несколько Младшая сестра мальчика не пострадала, а матери в момент нападения не было дома.

Полиция выясняет, кто спрятал наркотики под одеждой ребенка. Пока что никто из подозреваемых не задержан.