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Коронавирус -20 минут назад

12 февраля 202015:11

Морской карантин: на проверку пассажиров Diamond Princess у японцев уйдет полтора месяца

Проверка пассажиров круизного лайнера Diamond Princess может затянуться. За восемь дней карантина из 3700 пассажиров и членов экипажа судна японские медики проверили только 492 человека, то есть по 60-70 человек в день. При этом инфицированными коронавирусом COVID-19 оказались 174 человека. Если проверка продолжится теми же темпами, то на нее уйдет минимум месяц-полтора, подчеркивает в программы "60 минут" рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

Эвакуация новых зараженных коронавирусом происходит достаточно медленно, отмечает он. Японские власти при этом сделали все, чтобы ограничить доступ журналистов к этой информации.

Судя по всему, зараженных пассажиров развозят по больницам как обычных пациентов. А скорая помощь в Японии относится к пожарному управлению и не укомплектована квалифицированными медиками.

"Принимается пациент, машина отъезжает и долгое время стоит. Видимо, медики обзванивают больницы, пытаясь выяснить, куда можно отправлять заболевших, — поясняет Сергей Мингажев. — География этих больниц расширяется с каждым днем. Сейчас это уже 8 префектур, причем некоторые из них расположены достаточно далеко от Токио".

Министерство здравоохранения Японии заявило, что медики проверят всех пассажиров лайнера, даже несмотря на то, что сроки карантина не меняются.

"Если все-таки карантин будет завершен 19 февраля и люди отправятся, как обычные пассажиры, регулярными рейсами по своим домам, то вся эта затея изолирования очага заражения и недопущения выхода вируса за пределы лайнера, обесценится", — пришел к выводу Сергей Мингажев.

Пока же проблемы пассажиров и экипажа лайнера множатся как снежный ком: белье отсырело, оно не меняется, спать на лайнере слишком холодно. При этом 80% участников круиза — пожилые люди, инвалиды и те, у кого есть хронические заболевания. При этом именно эти категории наиболее подвержены заражению коронавирусом.

Еще одна горячая точка – круизный лайнер Westerdam. Заболевших на его борту нет. Но ни одна страна уже полторы недели не дает ему разрешения пристать к берегу. На борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Они стали жертвами паники, возникшей вокруг коронавируса.

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