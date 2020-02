Формула-1. Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Организаторы этапа Формулы-1 в Китае из-за распространения коронавируса обратились к руководству "королевских гонок" с запросом о переносе Гран-при на другой срок . Этап "королевских гонок" в Шанхае должен был пройти с 16 по 19 апреля.

"На фоне сохраняющихся проблем со здоровьем, а также в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус глобальной чрезвычайной проблемой в области здравоохранения, Формула-1 вместе с руководящим органом FIA решили принять запрос промоутеров Гран-при Китая", – говорится на официальном сайте Формулы-1.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dates