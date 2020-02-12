ЦБ после выкупа акций Сбербанка продаст их обратно на рынке

Банк России выставит обратно на продажу выкупаемые акции Сбербанка по оферте у акционеров, возможно, через повторное публичное размещение (SPO), сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Оферта выставляется только владельцам голосующих акций (обыкновенных).

Правительство покупает у ЦБ госпакет акций Сбербанка в размере 50 процентов по рыночной цене и по закону необходимо направить предложение о выкупе акций другим акционерам.

По закону Банк России обязан выкупить и продать акции до конца 2022 года. "Мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту", — считает Швецов.

По его словам, акции Сбербанка – одни из самых привлекательных на рынке. Если будет много желающих продать акции по оферте, то "проведем SPO, если их будет немного — в рынок продадим — это зависит от объема". "Мы купим эти акции на рынке, а потом их продадим, должны будем в течение двух лет с небольшим продать на рынке", — уточнил Швецов.