Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.

Как передает РИА Новости, такое решение вынес судья Дмитрий Гордеев.

Речь идет о партнере в области медиа Вагане Абгаряне, директоре по инвестициям Иване Зюзине и гендиректоре "Первого коллекторского бюро" Максиме Владимирове. Все трое содержались в СИЗО с 15 февраля 2019 года.

Ранее Московский городской суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела — основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестиционного фонда французу Филиппу Дельпалю, бывшему руководителю банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директору по инвестициям того же банка Александру Цакунову.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group

Следственный комитет России считает, что данные акции при реальной стоимости в 600 тысяч рублей были оценены в 3 миллиарда рублей.

В конце декабря 2019 года следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".

Никто из подсудимых свою вину не признал.