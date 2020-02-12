Минтруд предложил заключать с многодетными семьями социальные контракты

Минтруд предлагает заключать с многодетными семьями социальные контракты, власти увеличат государственное финансирование таких контрактов. Выделенные по соцконтракту деньги можно потратить на обучение или открытие бизнеса, пишет "Российская газета".

Больше других риску бедности подвержены многодетные семьи, 80% бедных в России — это семьи с детьми, отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. "Бедность определяется исходя из среднедушевого дохода, поэтому многодетные семьи наиболее подвержены риску бедности", — отметил министр.

В 2020 г. на заключение социальных контрактов из бюджета выделено 7 млрд руб., эксперимент проходит в 21 регионе. С 2021 г. программа заключения соцконтрактов заработает во всех регионах, на эти цели дополнительно выделят 22 млрд руб.

Власти заключают соцконтракты с семьями, доход в которых оказался ниже прожиточного минимума на человека.

На выделенные по соцконтракту деньги члены семьи могут пройти обучение, получить новую профессию, стать более конкурентоспособными на рынке труда, трудоустроиться на более высокую зарплату. Семья может также открыть на эти деньги бизнес.