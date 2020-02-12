Банда вооруженных вымогателей задержана в Волгограде

Сотрудники уголовного розыска по Волгоградской области совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали пятерых преступников, вымогающих деньги под надуманными предлогами.

Задержанные — жители Волгограда и Калача-на-Дону возрастом от 20 до 34 лет — избивали своих жертв и угрожали им оружием, требуя деньги или ценные предметы.

Так, в пресс-службе МВД РФ по Волгоградской области рассказали, что в одном из случаев, преступники отобрали автомобиль, в счет долга, который сами же и выдумали. Еще у двух волгоградцев вымогатели требовали 60 и 100 тысяч рублей.

При обысках у преступников был найден автомат Калашникова со складным прикладом, травматический пистолет, патроны, холодное оружие, подложные автомобильные номера и даже черновую документацию.

На допросе двое из подозреваемых сообщили, что занимаются легальным бизнесом — животноводством и вывозом жидких отходов — и совершенно не понимают причину своего задержания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство" и "Грабеж", преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.