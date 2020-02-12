Отцу 11 детей из Орехово-Зуева дали бессрочный вид на жительство в России

После сообщений о том, что в подмосковном Орехово-Зуеве 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила 11-го ребенка, пресса узнала о проблемах этой семьи.

Многодетная мать рассказала, в частности, о том, что ее муж — гражданин Таджикистана – не имеет вида на жительство в России.

12 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что принято решение об оформлении гражданину Республики Таджикистан Абдуманнону Сатторову (многодетному отцу из Орехово-Зуева) бессрочного вида на жительство в РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что соответствующее обращение было подано им 27 сентября 2019 года, но срок его рассмотрения составляет полгода.

"Несколько дней назад жена заявителя через средства массовой информации обратилась к органам власти Московской области с просьбой об оказании помощи в ускоренном порядке в связи с тем, что их семья, в которой воспитывается 11 детей, находится в сложной жизненной ситуации", — говорится в сообщении полицейского главка Московской области, поступившем в редакцию сайта Вести.Ru.

В связи с этим было принято решение по обращению Сатторова "в максимально короткий срок".

Многодетный отец может получить необходимые документы в Отделе по вопросам миграции МУ МВД России "Орехово-Зуевское", а затем — обратиться с заявлением "о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания".

Ранее на ситуацию, в которой оказалась эта семья, после публикаций СМИ обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал, что надеется на оперативную реакцию властей Подмосковья на материалы журналистов.

На данный момент многодетная семья уже получила 180 тысяч рублей. Кроме того, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орехово-Зуевского городского округа, им помогут в оформлении документов на получение субсидии на жилье.

При этом местные власти уточнили, что семья не вставала на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка, потому что ранее деревня Малая Дубна, где они проживают, входила в состав другого муниципального образования.

Сообщается также, что новорождённая девочка – 11-й ребенок в семье — уже зарегистрирована по месту жительства, все детские пособия оформлены.