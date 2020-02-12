Ямами на московских дорогах займется автоматическая видеоаналитика

Столичные власти намерены расширить сферу применения комплексов автоматической фиксации. Некие умные камеры уже в ближайшем будущем могут заняться выявлением неполадок в области городской инфраструктуры.

Комплексы видеоаналитики планируется сделать мобильными: их установят на автомобили и отправят изучать дороги столицы и прочие городские объекты на предмет нарушений. Предполагается, что одним из пунктов списка этих нарушений станут ямы на дорогах.

О возможном появлении таких автоматических фиксаторов заявил в ходе форума "Технологии безопасности" начальник отдела городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

"Мы сделали системы совместно с партнерами, которые позволяют создавать мобильные устройства фиксации нарушений. Примерно к началу лета по Москве будет ездить 19 автомобилей, оснащенных системой автоматизированного контроля нарушений в сфере содержания объектов городской инфраструктуры. Они будут выявлять нарушения, начиная от ям на дорогах и заканчивая граффити на стенах и мусоре на остановочных павильонах", - цитирует заявление чиновника агентство "Москва".

По его словам, в планах на будущее значится возможное оснащение подобными системами общественного транспорта и коммунальной техники. Но, по всей видимости, предварительно "видеоаналитика" должна пройти полетные испытания.

Ранее обсуждалась возможность слежения при помощи камер за автомобилями с шипованными шинами. "Автодор" выступал с предложением строго ограничить срок возможного использования колес с шипами, а нарушителей фиксировать за счет автоматических комплексов и специально для них ввести в КоАП особый штраф. Дело в том, что, по мнению дорожников, применение шипованных шин приводит к сильному износу асфальта.