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Конфликт в Сирии 32 минуты назад

12 февраля 202018:55

Минобороны: эскалация в Идлибе произошла из-за скоординированных атак террористов

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В Минобороны России заявили, что невыполнение Турцией обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и террористов стало реальной причиной возникновения кризиса в Идлибе.

В военном ведомстве отметили, что ситуация в регионе серьезно осложнена вводом турецкой бронетехники и войск. Там отметили, что террористы в Идлибе прикрываются мирным населением от ответных атак сирийских войск.

"Поводом же наблюдаемого резкого обострения обстановки стали многократно зафиксированные российскими и турецкими военнослужащими на наблюдательных постах в зоне деэскалации, скоординированные атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям сирийских правительственных войск", — заявили в Минобороны РФ.

При этом в Минобороны РФ опровергли обвинения в нападении российских военных на мирных жителей в Идлибе.

В Минобороны напомнили, что деятельность российских военных и российского Центра по примирению враждующих сторон осуществляется в Идлибе на основе Сочинских соглашений.

Между тем, президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор двух лидеров состоялся на фоне обострения обстановки в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб. Инициатором общения была турецкая сторона, передает телеканал "Россия 24".

Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что российско-турецкие договоренности должны выполняться полностью. В том числе и Сочинский меморандум. Лидеры подписали его в сентябре 2018 года. В свете последних событий президенты России и Турции договорились, что стороны будут в контакте по линии соответствующих ведомств.

Тем временем, турецкая армия направила в сторону Алеппо дополнительные подразделения с бронетехникой. Очевидцы сообщают, что в район провинции поехало несколько колонн. Танки, бронетранспортеры, грузовики с боеприпасами.

А ранее, дополнительно к численности турецких военнослужащих, находящихся по сочинским соглашениям на наблюдательных постах, Турция перебросила в Идлиб боле 1000 военнослужащих подразделений спецназа, около 30 танков, до 80 бронированных машин, около 30 артиллерийских орудий. И вот как раз эти военные, незаконно находящиеся в Идлибе, попадают под вынужденный ответный огонь сирийских правительственных войск.

В Генштабе сирийской армии заявили, что Турция не сможет убедить их остановить наступление в Идлибе. "Турецкие атаки не защитят террористов, а также не убедят сирийскую армию прекратить операцию в Идлибе", — говорится в сообщении. По словам представителя Генштаба, армия будет и дальше освобождать Идлиб и Алеппо от "всех форм терроризма".

10 февраля в результате артиллерийского обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Президент Турции заявил, что сирийское правительство заплатит "очень высокую цену" за действия против турецких сил. А министр обороны Турции обвинил Дамаск в захвате четырех из 12 турецких наблюдательных пунктов в идлибской зоне деэскалации.

Идлиб — сейчас самая проблемная точка на карте Сирии. Это единственная территория, неподконтрольная Дамаску. При этом вооруженную оппозицию, а проще говоря — боевиков — поддерживает турецкая армия. И наблюдательные пункты Турции стали ключевыми элементами линии обороны террористов. Сирийская же, несмотря на режим прекращения огня, ведет на территории масштабную операцию. Эрдоган в нестабильности обвиняет Дамаск и Москву. Еще один излюбленный тезис Анкары — якобы обеспокоенность якобы огромным потоком беженцев, которые движутся "реками" к турецкой границе.

Однако ни на турецком телевидении, ни в видеороликах боевиков в соцсетях или у пресловутых "Белых касок", ни даже на сайте расположенной в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" невозможно найти фото-видеоизображений хотя бы 10 тысяч беженцев из Идлиба.

Хотя скрыть массовые потоки беженцев при современном уровне распространения смартфонов и видеокамер, не говоря уже о "кишащих" над идлибской зоной деэскалации беспилотных летательных аппаратов России, Турции, Израиля и США – невозможно.

В действительности, местное население восточных районов Идлиба из-за постоянных провокаций террористов давно покинуло населенные пункты, переместившись в подконтрольные правительству районы Сирии.

 

 

 

 

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