На фиолетовой ветке московской подземки произошел сбой в движении из-за упавшего человека

Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро осуществляется с перебоями из-за падения человека на пути на станции метро "Рязанский проспект".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства пояснил, что после падения электроснабжение пришлось временно выключить. Он подчеркнул, что в настоящее время напряжение восстановлено и движение поездов вскоре войдет в обычный график.

О состоянии упавшего человека не сообщается.