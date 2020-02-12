Apple поддержит разработку стандарта беспарольного доступа

Компания Apple стала новым членом Альянса FIDO (Fast Identification Online, быстрая идентификация онлайн), занимающегося разработкой стандарта беспарольного доступа. В состав этой организации уже входят лидеры IT-отрасли, такие как Google, Microsoft, Samsung, Amazon, ARM и Intel, а также крупные финансовые компании, наряду с ING, Mastercard, Paypal и Visa.

Альянс FIDO выступает за замену паролей, которые могут быть легко украдены или забыты, биометрической аутентификацией (сканером отпечатков пальцев, камерой с распознаванием лиц) и физическими ключами (USB-брелком, "умными" часами). Это снижает вероятность того, что кодовая фраза, скомпрометированная на одном сайте, может быть использована на другом.

Вступление Apple в FIDO означает, что возможность беспарольной аутентификации появится на большом количестве устройств с iOS и macOS, пишет 9to5Mac. Пока поддержка ограничена: например, пользователи могут снимать блокировку с компьютеров Mac, подтверждая вход систему через Apple Watch, или "представляться" айфону посредством сканера лица Face ID.

В декабре прошлого года Apple реализовала в iOS поддержку физических ключей безопасности на системном уровне. Усиленная защита может быть включена для любого приложения или сайта в браузере Safari.

Начиная с версии 13.3, iOS поддерживает любое FIDO2-совместимое устройство с USB-C, NFC и Lightning. Подключив брелок к iPhone или iPad, пользователи могут входить в аккаунты без ввода пароля или кода из СМС - в частности, в Gmail, Dropbox, Twitter, Outlook и Facebook.