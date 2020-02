Два вида тренировок помогают улучшить нейропластичность мозга

То, что физические упражнения приносят немалую пользу организму, известно давно. Ранее учёные выяснили, что физическая нагрузка помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера и улучшить способности к обучению.



Теперь же исследователи из Университета Южной Австралии определили, какие тренировки помогают улучшить нейропластичность мозга.



Напомним, что под нейропластичностью понимается способность мозга изменяться под действием опыта, а также умение восстанавливать утраченные связи после повреждений или в качестве ответа на внешние воздействия.

"Мы уже знали, что регулярные аэробные упражнения полезны для мозга, они улучшают память, внимание и обучение. Но нам стало интересно выяснить, какие упражнения наилучшим образом воздействуют на мозг", — рассказывает соавтор работы доктор Эшли Смит (Ashleigh Smith).

Специалисты провели эксперименты, в которых 128 здоровых участников в возрасте от 18 до 65 лет выполняли различные физические упражнения: от низкоинтенсивных непрерывных упражнений до высокоинтенсивных интервальных упражнений.



Используя транскраниальную магнитную стимуляцию, учёные выявляли изменения в нейропластичности мозга испытуемых до и после выполнения упражнений.



Наиболее значимые изменения специалисты замечали после 20 минут интенсивной интервальной тренировки или 25 минут непрерывной умеренной аэробной нагрузки. Именно эти нагрузки помогают улучшить нейропластичность, заключают учёные.

Скорее всего, именно эти виды тренировок помогают нормализировать уровень гормона стресса кортизола. Известно, что высокий уровень этого гормона способен негативно сказываться на нейропластичности.



Научная статья по итогам исследования представлена в издании Journal of Science and Medicine in Sport.