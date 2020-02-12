В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий и нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обменялись забавными сравнениями в социальной сети Instagram.

Начал юмористическую битву 31-летний форвард "сине-бело-голубых", опубликовав кадр из мультфильма "Тайма третьей планеты" с подписью: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером клуба".

Наставник казанцев прокомментировал пост Дзюбы: "Не я начал эту войну". А затем сам опубликовал кадр из другого мультфильма с подписью: "Моуриньо "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм".

"Слабовато", – парировал Артем. Следом форвард "Зенита" сравнил экс-наставника сборной России с одним из героев шоу "Форт Боярд", а Паспарту, Пастама и Пасмюрая – с футболистами "Витесса", который когда-то тренировал Слуцкий.

На данный момент последнее слово остается за Слуцким, который опубликовал фотографию, на которой котенок смотрит в зеркало и видит льва. "Дзюба у зеркала", – подписал картинку Леонид Викторович.

Напомним, "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, а "Рубин" расположился на 13-й строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре чемпионата России петербуржцы 29 февраля примут московский "Локомотив", а казанцы 1 марта на выезде сыграют с "Тамбовом".