12 февраля 202019:01

Представлен обновленный Citroen C3

Citroen одно время пыталась продавать компактный хэтч в России, но особой популярности модель не снискала, и актуальное ее поколение у нас уже не представлено. А вот в Европе C3 считается бестселлером, и к его обновлению фирма подошла крайне осторожно.

По большому счету, рестайлинг Citroen C3 свелся к расширению возможностей персонализации, по заявлению компании, весьма востребованной у покупателей. Например, число возможных вариантов оформления внешности хэтча увеличилось с 36 до 97 - за счет предложения семи вариантов оттенков кузова и четырех цветов для крыши, а также нескольких опциональных пакетов для экстерьера.

Новые варианты отделки появились и у интерьера, но главным новшеством, которым Citroen C3 обзавелся в ходе рестайлинга, стали сиденья. Кресла, созданные по программе Advanced Comfort, отличаются увеличенным количеством наполнителя (толщина пенополиуретана выросла с 2 до 15 мм) и более удобной формой. Кроме того, хэтчу расширили список доступных систем безопасности, обновили мультимедийную систему (у нее появилось несколько новых онлайн-сервисов) и добавили передние датчики парковки.

Что касается изменений во внешности, которые и должны символизировать рестайлинг, то они оказались довольно скромными. Citroen C3 получил новую головную оптику (светодиодную уже в базовой комплектации), измененный рисунок верхней секции радиаторной решетки и новые накладки Air Bump по бокам - теперь их всего три вместо прежних семи. Наконец, хэтч снабдили 17-дюймовыми колесами вместо прежних 16-дюймовых.

Моторную гамму модели решено не трогать: пятидверку по-прежнему можно оснастить одним из трех моторов. В их числе трехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,2 л, развивающий 83 л.с., его турбированная модификация с отдачей в 110 л.с. и дизель объемом 1,5 л, обеспечивающий 100 л.с. В списке доступных коробок передач - пяти- и шестиступенчатые механические и шестидиапазонная автоматическая.

Продажи обновленного Citroen C3 в Европе должны стартовать уже летом нынешнего года.

Текст: АвтоВести

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