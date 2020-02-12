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Коронавирус 1 минута назад

12 февраля 202019:35

Пассажир "плавучей тюрьмы": настроение на Diamond Princess резко меняется

За последние два-три дня ситуация на плавучем изоляторе Diamond Princess ухудшается. Один из пассажиров круизного лайнера, который находится у берегов Японии, Аркадий Булгатов рассказал в прямом эфире программы "60 минут", что от позитивного и хорошего настроения не осталось и следа. Количество людей, которых забирают с лайнера, увеличивается.

По словам Булгатова, с корабля увозят все больше и больше людей. "Вчера это были 66 человек, сегодня еще 39. Общее число людей — 175". Пассажир добавил, что люди на лайнере по-прежнему находятся в заточении кают размерами в 15 метров.

"Мы никуда не выходим, у нас нет контактов, но можно общаться с персоналом по телефону", — уточнил Аркадий Булгатов.

Как отметил россиянин, ему повезло, потому что каюта с балконом — есть возможность подышать свежим воздухом. По информации Булгатова, карантин на круизном судне продлится до 19 февраля. За то время, которое он находится на лайнере, его проверили лишь на симптомы коронавируса COVID-19. "Тест на вирус еще не сдавал. Я в ожидании — это ждет нас впереди", — добавил он.


За минувшие сутки японская сторона сообщила о трех новых случаях заболевания, однако у российских граждан вирус не выявлен. Стало известно, что заразился один из офицеров, который следил за карантином.

По данным японского Минздрава, на 12 февраля на Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразились 175 пассажиров, членов экипажа и медработников. Круизный лайнер, на борту которого находятся около 3,7 тысяч человек, стоит на карантине в японском порту Иокогама. Российских граждан на судне — 24 человека.

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