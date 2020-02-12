12 февраля 202019:44

В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими. Например, пользователи могут надеть на призрака ковбойскую шляпу, заставить робота плакать или приделать к кактусу мордочку обезьяны.

Правда, видоизменить можно далеко не любой смайлик. Картинки не генерируются искусственным интеллектом с нуля - их дизайнеры Google нарисовали заранее, предусмотрев сотни различных комбинаций. Чтобы узнать, какие варианты доступны, следует выбрать эмодзи и дождаться подсказки.

Изображения приходят в виде стикеров, а значит, точно будут видны собеседнику. Ими можно обмениваться во всех популярных мессенджерах, включая WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Новая функция "кухня эмодзи" (Emoji Kitchen) была добавлена в последнюю версию приложения Gboard. Тот, кто хочет получить её раньше, может записаться в программу бета-тестирования Google

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

15:25

Формула-1. Гран-при Китая перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

13:47

Кремль ответил на обвинения Эрдогана

11:49

Путин и Эрдоган обсудили сирийский кризис

11:16

Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме

05:26

Распространение коронавируса: количество заболевших и выздоровевших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны: эскалация в Идлибе произошла из-за скоординированных атак террористов

Минобороны: эскалация в Идлибе произошла из-за скоординированных атак террористов

1 час назад
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

1 час назад
Адвокат о пистолете Свиридова в суде: опытный человек может обмануть любого

Адвокат о пистолете Свиридова в суде: опытный человек может обмануть любого

3 часа назад
Следователь, отмечавший повышение под крики "АУЕ" и "Жизнь ворам", лишился работы

Следователь, отмечавший повышение под крики "АУЕ" и "Жизнь ворам", лишился работы

1 час назад

Трансляции

Завтра, 13 февраля

11:00

Заседание Правительства РФ
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта
Все трансляции
Пассажир "плавучей тюрьмы": настроение на Diamond Princess резко меняется

Пассажир "плавучей тюрьмы": настроение на Diamond Princess резко меняется

46 минут назад
Сбежавшая жена: пока муж был в море, мать тройняшек могла попасть в секту

Сбежавшая жена: пока муж был в море, мать тройняшек могла попасть в секту

1 час назад
Женщина, бросившая младенца у метро, попала в объектив камеры наблюдения

Женщина, бросившая младенца у метро, попала в объектив камеры наблюдения

2 часа назад
Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

Захарова по-китайски поддержала граждан КНР

3 часа назад
ЦРУ более полувека шпионило за 120 странами мира

ЦРУ более полувека шпионило за 120 странами мира

26 минут назад
ЦБ после выкупа акций Сбербанка продаст их обратно на рынке

ЦБ после выкупа акций Сбербанка продаст их обратно на рынке

3 часа назад
В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

В зеркале – лев, в жизни – котенок. Слуцкий и Дзюба потроллили друг друга в Instagram

1 час назад
В партии "Слуга народа" рассказали о хронической усталости Зеленского

В партии "Слуга народа" рассказали о хронической усталости Зеленского

32 минуты назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

2 часа назад
История для всей семьи: чего стоит ждать от фильма "Лёд 2"

История для всей семьи: чего стоит ждать от фильма "Лёд 2"

22 часа назад
На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

11.02.2020 08:59
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

37 минут назад
"Население" WhatsApp достигло двух миллиардов

"Население" WhatsApp достигло двух миллиардов

1 час назад
Фото драки мышей за еду стало лучшим снимком дикой природы

Фото драки мышей за еду стало лучшим снимком дикой природы

1 час назад
ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

2 часа назад
Старейший мужчина на Земле раскрыл причину своего долголетия

Старейший мужчина на Земле раскрыл причину своего долголетия

2 часа назад
"Китайский Google" выпустил сервис для самостоятельной диагностики коронавируса

"Китайский Google" выпустил сервис для самостоятельной диагностики коронавируса

2 часа назад
Отцу 11 детей из Орехово-Зуева дали бессрочный вид на жительство в России

Отцу 11 детей из Орехово-Зуева дали бессрочный вид на жительство в России

2 часа назад
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

2 часа назад
В Москве больницы предложили родителям наблюдать за детьми через веб-камеры

В Москве больницы предложили родителям наблюдать за детьми через веб-камеры

2 часа назад
На карантинном лайнере появились ТВ-программы на русском языке

На карантинном лайнере появились ТВ-программы на русском языке

3 часа назад
Дозвонились с 327 раза: родители не могли вызвать врача ребенку с температурой

Дозвонились с 327 раза: родители не могли вызвать врача ребенку с температурой

3 часа назад
В Сеть попало видео из ночного клуба с танцующим Владимиром Зеленским

В Сеть попало видео из ночного клуба с танцующим Владимиром Зеленским

3 часа назад
"Самая ужасная ночь в моей жизни": Порошенко вспомнил переговоры с Путиным

"Самая ужасная ночь в моей жизни": Порошенко вспомнил переговоры с Путиным

4 часа назад
За взрывами писем в Нидерландах стоит вымогательство

За взрывами писем в Нидерландах стоит вымогательство

4 часа назад
Коби Брайант и его 13-летняя дочь были похоронены 7 февраля

Коби Брайант и его 13-летняя дочь были похоронены 7 февраля

4 часа назад
В Шотландии ураган "Кьяра" вынес на берег скелет загадочного существа

В Шотландии ураган "Кьяра" вынес на берег скелет загадочного существа

4 часа назад
Волгоградец разбился насмерть, скатившись на ватрушке с Мамаева кургана

Волгоградец разбился насмерть, скатившись на ватрушке с Мамаева кургана

5 часов назад
Семилетний мальчик едва не лишился глаза из-за больного зуба

Семилетний мальчик едва не лишился глаза из-за больного зуба

5 часов назад
Александр Тютин обрел счастье, когда от него в Канаде сбежала жена

Александр Тютин обрел счастье, когда от него в Канаде сбежала жена

5 часов назад
Преподаватель литературы завела аккаунт Сергея Есенина по просьбе учеников

Преподаватель литературы завела аккаунт Сергея Есенина по просьбе учеников

6 часов назад
Обзор смартфона Vivo V17: квадрокамера и ёмкая батарея

Обзор смартфона Vivo V17: квадрокамера и ёмкая батарея

6 часов назад
"Жнец смерти": обнаружен ужасный родственник тираннозавра

"Жнец смерти": обнаружен ужасный родственник тираннозавра

6 часов назад
Полиция проверит видео с "выгулом" полуобнаженной девушки на цепи в ТЦ

Полиция проверит видео с "выгулом" полуобнаженной девушки на цепи в ТЦ

7 часов назад
Коллекция спутниковых "обоев" Google Earth View выросла почти вдвое

Коллекция спутниковых "обоев" Google Earth View выросла почти вдвое

8 часов назад
Высокий тестостерон грозит диабетом женщинам, но не мужчинам

Высокий тестостерон грозит диабетом женщинам, но не мужчинам

8 часов назад
Белоруссия наводнила Россию контрабандными сигаретами

Белоруссия наводнила Россию контрабандными сигаретами

8 часов назад
Врачи объяснили, чем особо опасен храп

Врачи объяснили, чем особо опасен храп

8 часов назад
ГИБДД сможет отменить "левый" техосмотр

ГИБДД сможет отменить "левый" техосмотр

9 часов назад
На испанской вилле нашли двух мертвых российских бизнесменов

На испанской вилле нашли двух мертвых российских бизнесменов

9 часов назад
Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

11 часов назад
Топ-10 самых богатых президентов США

Топ-10 самых богатых президентов США

12 часов назад
Избиение туристов в Польше: как отнеслись к происшествию сами поляки

Избиение туристов в Польше: как отнеслись к происшествию сами поляки

19 часов назад
Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

11.02.2020 15:20
Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2020/2021

Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2020/2021

11.02.2020 15:18
На самом интересном месте: фильму "Лёд 2" удалось сохранить интригу

На самом интересном месте: фильму "Лёд 2" удалось сохранить интригу

11.02.2020 18:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку