В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими. Например, пользователи могут надеть на призрака ковбойскую шляпу, заставить робота плакать или приделать к кактусу мордочку обезьяны.

Правда, видоизменить можно далеко не любой смайлик. Картинки не генерируются искусственным интеллектом с нуля - их дизайнеры Google нарисовали заранее, предусмотрев сотни различных комбинаций. Чтобы узнать, какие варианты доступны, следует выбрать эмодзи и дождаться подсказки.

Изображения приходят в виде стикеров, а значит, точно будут видны собеседнику. Ими можно обмениваться во всех популярных мессенджерах, включая WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Новая функция "кухня эмодзи" (Emoji Kitchen) была добавлена в последнюю версию приложения Gboard. Тот, кто хочет получить её раньше, может записаться в программу бета-тестирования Google