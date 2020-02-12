Полиция задержала волгоградца, который в офисе устроил стрельбу из автомата

Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, после чего был задержан полицейскими.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что сообщение о стрельбе в офисе на улице Ангарская поступило в полицию вечером 12 февраля. Выяснилось, что во время торжества 22-летний мужчина произвел из автомата АКСУ несколько выстрелов холостыми патронами.

С задержанным проводится беседа, выясняются все подробности произошедшего.