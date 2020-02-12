Скандал в женской консультации: прием гинеколога шел под прицелом видеокамеры

Следственный комитет проводит проверку по факту вопиющей истории в одной из женских консультаций Калининграда. Там прием гинеколога, как выяснилось, шел под прицелом видеокамеры. Возмущенные пациентки сейчас пытаются понять, для чего все это было нужно, где хранятся их интимные записи, не могли ли они попасть в сеть.

Эту женскую консультацию в социальных сетях предлагают бойкотировать многие калининградки. Они приходили сюда с личными проблемами, а становились участницами откровенного видео.

Женщины возмущены — во время осмотра напротив кушетки работала камера видеонаблюдения. Одна из пациенток, использовав метод врачей, включила свою камеру и сняла систему видеоконтроля.

То, что попала в объектив камеры, Екатерина Серебренникова заметила во время процедуры. Тут же вспомнив надписи в магазинах ("Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера"), Екатерина закричала от ужаса. В этот момент она лежала на кушетке без нижнего белья.

"Я сказала врачу: "Это же слишком интимно, я не хочу, чтобы это снималось". А мы уже начали УЗИ гинекологическое. Я была по пояс раздета", — поделилась Екатерина Серебренникова.

Не раздумывая, женщина решила бороться с медиками, которые снимают деликатные моменты и написала жалобу в региональный Минздрав и прокуратуру. Главврач попытался успокоить тем, что запись видит только ограниченный круг людей:

— Доступ к этому есть у меня, у заведующих отделений.

— Настраивает это системный администратор? Мужчина?

— Да, мужчина.

"Были инциденты, когда видеозаписи велись и сливались на заграничные порносайты", — прокомментировала ситуацию правозащитник Жанна Демчук.

Где хранятся файлы с записями и не попали ли они в Интернет, сегодня выясняют следователи. Доследственную проверку контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

"Следствие примет решение, в том числе о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни)", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

В официальном ответе Минздрав признал гинекологию публичным местом, заметив, правда, что пациенты должны видеть предупреждение о записи в самом кабинете. Сейчас специальные таблички вывешены только в коридоре, поэтому можно решить, что системы мониторинга находятся именно здесь.

Журналистам гинекологи консультации продемонстрировали, как шторы помогают соблюдать врачебную тайну, но признались: иногда их уносят в стирку. Тогда в помощь стеснительным женщинам якобы идет скотч.

— Пациент может заявить: "Мне неуютно". В таком случае заклеиваем камеру.

Системный администратор учреждения клянется, что хранит все файлы на отдельном сервере, а увиденное хранит, как военную тайну. Да и разглядеть то ничего нельзя, уточняет главврач — кушетка с пациенткой всегда в затемнении.

"Камеры установлены с целью контроля за ценными вещами в кабинете, все это лежит в поле антитеррористической безопасности", — прокомментировал ситуацию главный врач родильного дома №4 Калининградской области Олег Седнев.

Почему у кушетки ведется еще и аудиозапись, раздосадованные пациентки попытались сегодня узнать в самой женской консультацией. Но, как ни странно, заведующая потребовала от них не снимать ее на камеру.