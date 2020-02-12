Один горняк пропал без вести при пожаре на мурманской шахте

В городе Кировске Мурманской области ликвидирован пожар, вспыхнувший в шахте по добыче руды, передает ТАСС. Как сообщили в экстренных службах, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время ведутся поиски одного рабочего. Спасатели вывели на поверхность 383 горнорабочих.