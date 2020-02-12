НАТО готово возобновить тренировочную миссию в Ираке, если получит разрешение Багдада

Министры обороны НАТО решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке, если получат на это согласие Багдада.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, дав понять, что в обмен на дополнительные формы сотрудничества его организация ждет разрешения Багдада на продолжение своей деятельности в данной стране.

При этом он не ответил на вопрос журналистов, получил ли Североатлантический альянс согласие властей Ирака, которые заморозили отношения с НАТО после убийства Соединенными Штатами 3 января 2020 года в багдадском аэропорту иранского генерала Касема Сулеймани.