Россиянин Абдуллаев завоевал серебро на чемпионате Европы по борьбе

Борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев принес сборной России еще одну награду чемпионата Европы, который проходит в Риме. В весовой категории до 67 кг он завоевал серебряную медаль.

В финальном поединке 28-летний россиянин проиграл представителю Норвегии Мортену Торесену. Их схватка завершилась со счетом 2:2, однако норвежцу присудили победу по последнему действию.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе завершится 12 февраля. Затем начнется турнир по вольной борьбе.