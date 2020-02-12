Футболист "Динамо" Кардозу продолжит карьеру в "Тамбове"

Руководители московского "Динамо" и "Тамбова" договорились об аренде полузащитника бело-голубых Мигеля Кардозу. 25-летний португалец будет выступать в новом клубе до конца нынешнего сезона.

"По Кардозу переговоры у нас уже находятся на заключительной стадии. Завтра мы подпишем договор аренды – футболист переходит к нам до конца сезона", – цитирует спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова РИА Новости.

Португальский полузащитник перешел в столичную команду в 2018 году. В нынешнем чемпионате России Кардозу провел за "Динамо" шесть мячей, забив в них один гол.