В детском саду появились календари с окровавленными детьми в образе фронтовиков

"В нашем детском саду развесили плакаты с окровавленными детьми" — это цитата из публикации жителя столицы, который возмутился фотосессией для детей ко Дню Победы. Дошкольникам предложили примерить на себя образ солдат времен Великой Отечественной войны. В качестве образца вывесили календари, фотографии на которых максимально приближены к реальности. Все подобрано правильно — форма, нашивки, портупея, кроме возраста того, кто изображает раненого офицера. На другом снимке будто бы сцена из сражения — дети-фронтовики играют свои роли довольно натуралистично. Кто-то посчитал такие постеры элементом патриотического воспитания, однако большая часть родителей откровенно недоумевает: почему подобный креатив появился на стенах детского сада? Для дошкольников явный перебор. В столичном департаменте образования уже заявили — задания разместить календари не давали.

Календарь готовили долго — с июня по ноябрь снимали детей, готовили антураж и оружие. Мальчиков было трое — это дети сотрудников фирмы, все они разного возраста. Разумеется, родители дали согласие на съемки детей для календаря. Он был предназначен для подарков.

Идея проекта возникла у руководителя компании. Тут важно понимать, что это сугубо частная история.

"Идея возникла у Шалумова Станислава Михайловича. Он у нас патриот, воевал, потому решил сделать что-то памятное к 75-летию Победы. Мы знаем, что во время войны воевали дети. Дети не маленькие — они именно такого возраста, как воевавшие", — прокомментировала ситуацию руководитель отдела маркетинга компании Валерия Вахрушина.

Валерия Вахрушина сообщает об этом, как об обыденной вещи. Дети не только воевали, их брали в плен, мучили и пытали. Многие пионеры-герои погибли страшной смертью.11-летнюю Надю Богданову пытали и живой закопали в землю. 11-летнюю Аню Обухову на морозе привязали к парте. Пытали 11-летнего Стаса Меркулова. Список маленьких мучеников огромный. Многие выжили, но остались инвалидами. Руководитель православного военно-патриотического клуба "Златоуст" Андрей Байдалов считает, что именно потому и не всем родителям подобный календарь понравился.

Отец Алексей Бигильдин думает, что когда подобное делается с безвкусицей, наносится кровь, такое показывают детям 3-6 лет, то это перебор.

Историки объясняют: если раньше о войне знали от самих ветеранов, смотрели кадры хроники, то сейчас наступила эпоха компьютерных игр в войну.

"Сейчас 98 процентов воспринимают войну как шутинг. Это компьютерное восприятие и у взрослых, у которых не было военного опыта. Они думают, что война — это когда тебя убили, ты полежал пять минут, встал, у тебя другая жизнь началась. Это хорошо понятно по современным фильмам, снятым в стиле шутинга. Тут форма четкая — дети в крови. Тут человек, который головой в компьютерном мире", — прокомментировал ситуацию генеалог, историк Виталий Семенов.

С окончания Великой Отечественной прошло 75 лет. Почти не осталось людей, которые помнят рукопашную, которые замерзали в окружении, разминировали поля, были в подводной лодке, которую сверху бомбили немцы. Почти не осталось тех, с кем рядом падали замертво друзья, а они дальше бежали в атаку. Для тех, кто это пережил и для тех, кто честно пытается понять, как это было, хотя бы читая воспоминания, такие карнавальные календари невозможны. Можно прочитать воспоминания Николая Никулина, который пишет, как под Ленинградом весной 1942-го растаял снег, и открылись мертвыe бойцы в летней форме, моряки в бушлатах, сибиряки в тулупах. Прочитав это, можно ли гримировать детей под убитых и раненых?

Мы думали о том, нужно ли поговорить с кем-то из ветеранов, рассказать о таком плакате и решили, что не нужно. Кстати, прадедушка одного из мальчиков, принявшего участие в фотосъемке, который ему рассказывает о войне, этого календаря еще не видел.