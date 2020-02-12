Демократы решили ударить по миграционной политике Трампа

Кандидаты в президенты от Демократической партии удвоили усилия, выступая против иммиграционной политики Трампа, поддерживая города-убежища, отказ от сотрудничества с ICE в отношении задержанных и другие вопросы.

Между тем, администрация Трампа побеждает в судебных процессах по его приказам о запрете на поездки. И теперь она расширяет число стран, подчиняющихся исполнительному приказу. Обе партии считают, что избиратели на их стороне. В том числе и в новой схватке в Нью-Йорке, где губернатор Эндрю Куомо подписал Закон о зеленом свете, позволяющий лицам, не имеющим документов, получить водительские права. Это вызвало серьезную конфронтацию с министерством национальной безопасности, которое обещает приостановить регистрацию в Trusted Traveller Programs (TTP).

Когда судебные нижестоящие инстанции выносили решения в отношении администрации, существенное внимание уделялось судебному разбирательству по вопросу запрета поездок. Судебный процесс был продлен после приказа, плохо написанного и плохо защищенного. Этот приказ претерпел ряд изменений, но, как было отмечено в суде, основной иск исполнительной власти остался неизменным. Некоторые полагали, что администрация в конечном итоге победит, и критиковали решения нижестоящих судов, в том числе их зависимость от заявлений предвыборной кампании и твитов президента Трампа. В конечном итоге Верховный суд отменил судебные предписания и дал понять, что администрация одержит верх над этими основополагающими требованиями.

Последний запрет на поездки администрации Трампа, объявленный 31 января, коснулся 6 стран: Эритрея, Кыргызстан, Мьянма и Нигерия — у них нет разрешения на смену иммиграционных виз на постоянные визы.

Судан и Танзания — будут лишены «диверсификационных виз», которые открыты для стран с исторически низким уровнем иммиграции.

Поскольку во всех шести странах высокий уровень мусульманского населения, усилится критика религиозной дискриминации. Это гарантированно приведет к спору прямо перед выборами 2020 года. Это будет подразумевать как минимум одно решение Верховного суда в этой области и ряд решений апелляционных судов.

Демократы сохраняют приверженность своему курсу иммиграции. Куомо подписал Закон о зеленом свете и присоединился к 14 другим штатам и Вашингтону, позволив лицам без документов получить водительские права. Тем не менее, министерство национальной безопасности противостоит законам. Так, исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф объявил, что около 800 тыс. человек будут отстранены от участия в ТТP в течение следующих 5 лет. Почти 90 тыс. жителей Нью-Йорка будут лишены возможности участвовать в таких программах, как Global Entry. Зачастую изменения невозможны до даты продления таких программ.

Как и в случае с городами-убежищами, для запретов на поездки 2020 год станет определяющим по иммиграционной политике, что является беспрецедентным случаем в современной политической истории. Единственное, что ясно: кто-то очень сильно ошибается.