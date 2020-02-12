Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из-за коронавируса COVID-19

Из-за распространения коронавируса COVID-19 организаторы крупнейшей международной выставки мобильной индустрии Mobile World Congress отменили проведение этого форума в Барселоне в текущем году. Следующее мероприятие запланировано на 2021 год.

Ранее более 20 компаний, среди которых такие гиганты, как Ericsson, Sony, LG, Nokia, Orange, Vodafo, отказались от участия в конгрессе. В настоящее время в Испании подтверждены всего два случая заражения коронавирусом, при этом оба заболевших – иностранцы, заразившиеся за пределами страны, передает РИА Новости.

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В этом году она должна была пройти в период с 24 по 27 февраля.

Как сообщалось, власти Китая в конце минувшего года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в городе Ухане пневмонии, вызванной новым коронавирусом. К настоящему времени общее число подтвержденных случаев заболевания в КНР превысило 44 тысячи, больше 1,1 тысячи человек скончались.