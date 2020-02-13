Многострадальный лайнер "Вестердам" может пришвартоваться в Камбодже

Камбоджа обещает принять круизный лайнер, который не пускают другие страны из-за боязни коронавируса. Судно "Вестердам" вышло 1 февраля из Гонконга и с тех пор не может причалить. В швартовке отказали власти пяти стран. На борту лайнера – больше двух тысяч человек, напоминает телеканал "Россия 24". По данным владельца судна, зараженных среди них нет.