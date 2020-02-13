Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

Предложенный Великобританией проект резолюции, призывающий, в частности, к соблюдению режима прекращения огня в Ливии и действующего в отношении этой страны оружейного эмбарго одобрен большинством членов Совета безопасности ООН: в поддержку документа выступили 14 стран, Россия воздержалась.

Вынесенный на голосование проект резолюции поддерживает решения прошедшей в январе 2020 года в Берлине конференции по Ливии и призывает противоборствующие стороны выразить приверженность продолжительному прекращению огня. Также в документе упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил по итогам прошедшего голосования, что Россия не смогла поддержать резолюцию из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, передает ТАСС. По его словам, в настоящий момент нет ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, в результате была принята резолюция, по которой нет консенсуса. Дипломат подчеркнул, что ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу российская сторона выразить не может.

Как сообщалось, международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств прошла 19 января текущего года в Берлине. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздерживаться от вмешательства в дела этой страны, напоминает "Интерфакс".