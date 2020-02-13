"Интер" уступил "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии

В Милане завершилась первая игра полуфинального противостояния в Кубке Италии между местным "Интером" и "Наполи". Клуб из Неаполя на выезде сумел добиться победы со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 57-й минуте игры. Его автором стал Фабиан Руис. Хозяева поля так и не смогли пробить вратаря "Неаполя" Давида Оспину.

Ответная полуфинальная встреча Кубка Италии состоится в Неаполе 5 марта.