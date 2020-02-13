Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

По данным китайских властей, в расположенной в центральной части КНР провинции Хубэй число заболевших в результате вспышки нового коронавируса COVID-19 превысило 48,2 тысячи, из них 1310 человек скончались, 3441 выздоровел.

В настоящее время официальный уровень смертности составил 2,7 процента против 3,2 процента, зафиксированных днем ранее: накануне утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тысячи заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших, напоминает ТАСС.

После резкого скачка числа зараженных власти провинции Хубэй заявили, что в их число теперь входят диагностированные новым методом, передает РИА Новости.

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной в международном масштабе, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

По последним данным, за пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.