Хет-трик Пастрняка принес "Бостону" победу над "Монреалем" Ковальчука

Матчем между "Бостон Брюинз" и "Монреаль Канадиенс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Мишки" дома обыграли канадский клуб со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк.

Благодаря трем заброшенным шайбам чешский форвард "Бостона" вышел на первое место в списке снайперов нынешнего сезона. На его счету теперь 41 гол. У Александра Овечкина и Остина Мэттьюса, делящих второе и третье места, по 40 шайб.

Также за победителей отличился Патрис Бержерон. У гостей единственный гол оказался на счету Марко Сканделлы. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук провел на льду 20 минут 17 секунд, однако результативными действиями отметиться не сумел.