Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает ТАСС.

Герой России Алексей Ботян недавно отметил 103-летие. Он родился в феврале 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши. После школы был призван в польскую армию. В боях под Варшавой в сентябре 1939 года он уничтожил три немецких самолета. После оккупации Польши гитлеровцами Ботян со своей воинской частью вышел навстречу частям Красной армии и сдался в плен.

Окончив разведшколу, он многократно переходил за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В мае 1944 группа Ботяна обосновалась в районе Кракова, где они узнали о планах гитлеровцев взорвать город перед отступлением.

По его словам, благодаря знанию польского, он смог построить "очень хорошие связи с польским подпольем". Это помогло ему найти поляка, работавшего в замке, и согласился заложить там мину. Чтобы затопить город, немцы планировали при отступлении взорвать плотину недалеко от Кракова, для этого они планировали использовать хранившуюся в Ягеллонском замке взрывчатку. Как рассказывал сам Ботян, взорвав замок он не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков.

В 2007 году Алексей Ботян был удостоен звания Героя России.