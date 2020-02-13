"Челси" купит полузащитника "Аякса" Зиеша

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш продолжит карьеру в "Челси". Клубы согласовали переход 26-летнего футболиста.

Полузащитник сборной Марокко Зиеш перейдет в "Челси" летом. "Аякс" выручит от продажи одного из лидеров 45 миллионов евро. Хаким связан контрактом с чемпионами Голландии до июня 2022 года, и лондонцам придется выплатить компенсацию за расторжения договора.

Зиеш станет вторым игроком "Аякса", который перейдет летом в "Челси". Ранее лондонцы договорились с амстердамцами о переходе вратаря Андре Онана.