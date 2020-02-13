"Газпром" назвал крупнейших должников за газ в России

Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".

В опубликованный список должников за газ вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 миллионов рублей по состоянию на 1 января.

В Московской области больше всего должников — 87 организаций задолжали 6,1 миллиардов рублей. Наибольший долг в регионе у АО "ГУ ЖКХ" — 1,1 миллиарда рублей. За ним следует МУП "Теплосеть" с долгом за газ на сумму 431,5 миллиона рублей. Среди должников и ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России с долгом на 337,4 миллиона рублей.

На втором месте среди регионов по количеству должников — Тверская область: 69 должников с долгом около 6,5 миллиарда рублей), на третьем — Пермский край: 43 должника с долгом 3,1 миллиарда рублей.

По сумме долга среди регионов лидирует Тверская область. Наиболее дисциплинированные плательщики в Ингушетии, Калмыкии, Республике Алтай, Камчатке, Приморском крае и Калининградской области – в этих регионах только по одному должнику-организации. На втором месте по своевременности платежей — Ленинградская, Тюменская и Кемеровская области, Санкт-Петербург – у них по два должника-организации.

По сумме долга среди всех региональных организаций лидирует МУП "Теплоснабжение" в Грозном — 2,6 миллиарда рублей. На втором месте — ГУП "Брянсккоммунэнерго" в Брянске с долгом в 2,5 миллиарда рублей, на третьем — кемеровское ООО "Центральная ТЭЦ" с долгом 2,3 миллиарда рублей.

В Москве насчитали 12 должников. Самый большой долг у московского АО "ГУ ЖКХ" с долгом 97,9 миллиона рублей, на втором месте — Департамент городского имущества города Москвы (77,2 миллиона рублей), на третьем — ПО "Полёт" — филиал АО "ГКНПЦ им.М.В. Хруничева" (50,4 миллиона рублей).