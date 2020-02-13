Рост ВВП Австралии замедлится из-за изменения климата

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу предупредил о масштабных экономических и финансовых последствиях изменения климата, сообщает Bloomberg.

Австралия, самый засушливый континент в мире, каждый год переживает лесные пожары, однако в этом году их масштаб был необычайным.

"Экономические последствия очень велики, — сказал Лоу на форуме в Мельбурне. — В мире становится жарче, климат более изменчив, и мы уже видим в Австралии, возможно, больше, чем где бы то ни было в мире, последствия этого".

По словам главы центробанка, засуха сократит рост ВВП Австралии на четверть процентного пункта в этом году, а пожары сократят рост на 0,2 процентного пункта в последнем квартале 2019 года и в текущем квартале.

"Изменение климата влияет на характер производства в Австралии, на характер инвестиций, в конечном счете на характер нашего экспорта, на данный момент я думаю, что это влияет на доверие людей и, следовательно, в конечном счете на расходы", — заявил Лоу.

"Это влияет на доступность и стоимость страхования, эти экстремальные погодные явления, и это влияет на то, как мы генерируем и распределяем энергию", — добавил он.

Стихийные бедствия нанесли рекордный экономический ущерб за последнее десятилетие. По данным страхового брокера Aon в 2010-2019 годах ущерб от стихийных бедствий по всему миру составил 2,98 триллиона долларов, оказавшись примерно на 1,19 триллиона долларов больше, чем в предыдущем десятилетии.