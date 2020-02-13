Таяние ледников может заморозить Западную Европу

В Северном Ледовитом океане скопилось огромное количество холодной пресной воды, образовавшейся из-за таяния льда. Если она хлынет в Атлантический океан, это может изменить климат Европы.

Пока главное течение Арктики — круговорот Бофорта — справляется с притоком пресной воды. Однако его резервы не бесконечны. Из-за таяния ледников этот круговорот уже стал более быстрым и бурным, утверждается в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Подавляющее большинство климатологов согласны с тем, что средняя температура земного шара растёт, и виной тому — деятельность человека. Однако это совсем не значит, что в каждом уголке Земли непременно потеплеет. Так, север Западной Европы и без того имеет необычно тёплый климат для столь высоких широт благодаря обогревающим его тёплым течениям. Парадоксально, но глобальное потепление может внести в этот тепличный режим пугающие коррективы.

Круговорот Бофорта (Beaufort Gyre) — это масштабное круговое движение воды в Западной Арктике. Ветер, в течение десятилетий дующий с запада, заставляет потоки воды вращаться по часовой стрелке (если смотреть на океан сверху). Этот круговорот удерживает пресную воду, которая образуется из-за сезонного таяния ледников, крошечными порциями выпуская её в окружающий океан.

Но морская вода в Арктике (как и на планете в целом) становится всё теплее. Из-за этого ледники тают интенсивнее обычного. С 1990-х годов в круговороте накопилось 8000 кубических километров пресной воды. Это примерно треть самого большого (по объёму) в мире пресноводного озера Байкал.

Что произойдёт, если эти водные массы вырвутся из круговорота и попадут в недалёкую Северную Атлантику? Учёные опасаются, что нарушится так называемая Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (Atlantic meridional overturning circulation).

Это своего рода гигантская конвейерная лента, соединяющая тропики и полярные широты. Приповерхностная вода в ней, нагретая щедрым экваториальным солнцем, течёт на север. В Арктике она интенсивно охлаждается при контакте со льдом и холодным воздухом. Из-за этого её плотность растёт, и вода буквально тонет, погружаясь ко дну. Образуется глубинное холодное течение в направлении тропиков. Там эта вода заменяет собой водные массы, отправившиеся к полюсу. Так замыкается круг.

Эти потоки тёплой поверхностной воды — важная составляющая "грелки" Западной Европы. Но, чтобы система обогрева продолжала функционировать, важно, чтобы в Арктике охладившаяся морская вода исправно тонула. Иначе механизм застопорится.

Выброс огромного количества пресной воды в Северную Атлантику может стать той самой палкой в этом важном для человечества колесе. Ведь пресная вода имеет значительно меньшую плотность, чем солёная, поэтому и не тонет в последней. Если круговорот Бофорта выпустит в Атлантику всю запертую в нём избыточную пресную воду, Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция рискует сильно замедлиться.

"Мы не ожидаем исчезновения Гольфстрима, но мы ожидаем [достаточно серьёзных] последствий. Именно поэтому мы так пристально следим за круговоротом Бофорта", — отмечает соавтор нового исследования Алек Петти (Alek Petty) из НАСА.

Петти и его коллеги обработали спутниковые данные за 2003-2014 годы, чтобы понять, что в это время происходило с арктической "пресноводной бомбой замедленного действия".

Исследование подтвердило, что летнее таяние ледников выбрасывает в круговорот всё новые массы пресной воды. Круговорот вращается всё быстрее, и одновременно он становится более бурным. Из-за этого холодная талая вода интенсивно перемешивается с более тёплой морской водой и нагревается от неё.

Исследователи опасаются, что это может ещё больше ускорить таяние льда. К тому же интенсивное перемешивание воды влияет на распределение в ней кислорода и питательных веществ, а это может отразиться на морской фауне.

Час Х наступит, если западный ветер сменится на восточный и круговорот Бофорта начнёт разворачиваться в обратную сторону. Согласно наблюдениям, смена ветров должна происходить раз в 5-7 лет, однако изменений не было последние 20 лет, поэтому никто не знает, когда ожидать этих угрожающих перемен. Конечно, такой масштабный поток не сможет изменить направление мгновенно. Неизбежно будет момент, когда он практически остановится. И вот тогда заключённая в нём пресная вода хлынет в окружающий океан.

"Это исследование показывает, что таяние морского льда может оказывать большое влияние на нашу климатическую систему, хотя мы только-только открываем [такие процессы]", — заключает Петти.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что потоки холодной воды из Арктики управляли климатом Европы последние 3000 лет. Также мы рассказывали, как учёные обследуют прибрежные ледники Антарктиды, чтобы узнать, грозит ли им в ближайшее время разрушение.