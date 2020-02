У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

Нетривиальный способ вывоза валюты за рубеж выбрал 25-летний индиец, спрятавший более 63 тысяч долларов в различной валюте в продуктах питания, которые и попытался пронести на борт самолета, сообщает спецподразделение индийской полиции, занимающееся досмотром в воздушных гаванях страны.

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger namely Mr Murad Alam carrying high volume of foreign currency worth approx. INR 45 lakh concealed in peanuts, biscuit packets & other eatable items kept inside his baggage @ IGI Airport, Delhi. Passenger was handed over to customs.