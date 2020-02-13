10 стран, где эксплуатируется детский труд

Эксперты Maplecroft опубликовали индекс Child Labor Index, в рамках которого они указали страны с худшими показателями в области использования детского труда.

Несмотря на то, что много лет идет борьба с использованием детского труда, во многих странах он до сих пор имеет место. Дети используются как дешевая рабочая сила, отмечают эксперты международной консалтинговой фирмы Maplecroft.

Индекс Child Labor Index дает представление о том, в каких странах ситуация с использованием детского труда наиболее удручающая.

Ниже мы расскажем об этих странах.

1. Северная Корея

Как отмечают составители рейтинга, наибольшее использование детского труда наблюдается в странах, которые считаются центрами фабричного производства. Тем не менее, в таких странах, как Китай, Индия, Вьетнам и Бангладеш, которые были лидерами по использованию детского труда 20 лет назад, наблюдается существенное улучшение ситуации в этой области.

2. Сомали

39.8% детей в возрасте от 5 до 14 лет в Сомали, число которых достигает 1 012 863, являются рабочей силой. Только половина этих детей ходят в школу.

3. Южный Судан

Африка считается регионом, где наибольший риск использования детского труда. Детский труд используется в сельском хозяйстве, в обрабатывающих отраслях и в горнодобывающей отрасли.

4. Эритрея

Эритрея – еще одна африканская страна, в которой используется детский труд. Всего, по мнению экспертов, в 27 странах мира, в которых проживают 12% населения планеты, высокий риск использования детского труда.

5. Центрально-Африканская Республика

В 82 странах мира также наблюдается повышенный риск использования детского труда. Во многих из этих стран не наблюдается никаких улучшений в области использования детского труда.

6. Судан

Судан не в первый раз входит в число стран с высоким риском использования детского труда.

7. Венесуэла

Эксперты отмечают, что наибольший рост использования детского труда наблюдается в Венесуэле. Политическая и социальная нестабильность усугубляют ситуацию в стране. С 2016 года страна опустилась в рейтинге на 80 уровней и оказалась на 7 месте в рейтинге.

8. Папуа-Новая Гвинея

Папуа-Новая Гвинея входит в число стран, где используется детский труд. Всего в таких странах проживает около 1 миллиард человек.

9. Чад

Большая часть детей, которые являются рабочей силой в Чаде, работают в сельском хозяйстве. Кроме того, детский труд используют в отраслях, связанных с добычей нефти.

10. Мозамбик

Мозамбик не в первый раз входит в число стран с высоким риском использования детского труда. Всего в 57 странах мира наблюдается улучшение ситуации с использованием детского труда.