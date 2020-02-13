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13 февраля 202011:36

Школьники получат право льготного проезда в фирменных поездах

Школьникам предоставят право на скидку, а проездах, оборудованных купе. Предложение главы Республики Карелия по предоставлению льготного проезда в купе поддержал Совет Федерации. В течение месяца должны быть внесены изменения в соответствующее Постановление правительства РФ

Как напоминает ГТРК "Карелия", этот вопрос обсуждался в конце января на встрече с председателем Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентиной Матвиенко. Артур Парфенчиков привел пример, после того, как фирменный поезд "Москва-Петрозаводск" стал двухэтажным, из состава были выведены плацкартные вагоны. Получается, школьники старше 10 лет утратили возможность льготного проезда, так как скидка в 50 процентов предоставляется во время учебного года только на плацкартные вагоны.

Валентина Матвиенко согласилась с инициативой по сохранению льготы для школьников в купе. Кроме того, накануне, 12 февраля на заседании Совфеда это же подтвердил председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Он заверил, что все необходимые расчеты уже сделаны и направлены в Минтранс. Таким образом, школьники получат право на льготный проезд в фирменном поезде.

Текст: ГТРК "Карелия"

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