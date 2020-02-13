Мишустин поручил правительству и ЦБ упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил правительству и Банку России обсудить вопрос упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов.

"В рамках вновь создаваемой комиссии по взаимодействию с Банком России я просил бы Андрея Рэмовича Белоусова и Марата Шакирзяновича Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент", — отметил Мишустин.

Правительству и Банку России необходимо учитывать снижение процентной ставки по ипотеке, подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко наладить систему оповещения клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования ипотеки. "У нас многие просто не знают о таких возможностях, и этого быть не должно", — подчеркнул Мишустин.