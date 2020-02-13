Бизнесмен Минц заочно арестован судом

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" и основателя Музея русского импрессионизма Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Суд постановил арестовать Минца на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, или с момента его задержания на территории РФ.

В конце января Басманный суд заочно арестовал сыновей бизнесмена Дмитрия и Александра по обвинению в особо крупной растрате​​​. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Решение о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз. Защита просила дать ей больше времени на подготовку, позже слушание переносилось из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании". В последний раз рассмотрение ходатайства следствия отложили из-за зарубежной командировки адвоката Минца.

Расследование уголовного дела о растрате началось 17 сентября 2018 года. Весной 2019 года был заочно арестован экс-председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич. Его и Минцев обвиняют в совершении заведомо невыгодой сделки по приобретению облигаций с компаниями "01 Групп" и "01 Групп Финанс" — заемщиками "Открытия". В 2017 году на Московскую биржу было выведено 40 миллионов облигаций по тысяче рублей. Однако по данным следствия, их реальная стоимость составляла менее половины от заявленной. Минцы вину отрицают.

Суд Лондона наложил арест на активы Бориса Минца в июле 2019 года.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, занимающейся владением и управлением финансами и недвижимостью. На начало 2017 года Борис Минц занимал 72 строку в рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes.