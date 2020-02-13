Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"

Нападающий Александр Кокорин отправился в Турцию на тренировочный сбор в составе "Зенит-2", выступающего во втором дивизионе. Ранее сообщалось о том, что 28-летний футболист продолжит карьеру в клубе премьер-лиги "Сочи".

Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что достигнута договоренность о переходе Кокорина в состав южан. Речь идет об аренде футболиста, принадлежащему "Зениту". Однако Александр оказался в числе 26 футболистов "Зенита-2", отправившихся на сбор. Возможно, он перейдет в "Сочи" уже расположения второй команды "Зенита".

Александр Кокорин осенью освободился из колонии, где вместе с Павлом Мамаевым отбывал срок за участие двух драк в Москве. Кокорин присоединился к "Зениту", которому он принадлежит. Александр начал подготовку к весенней части сезона в составе чемпионов, однако потом был отправлен в аренду в "Сочи". Кокорин отказался от подобного варианта продолжения карьеры, но потом изменил свое решение.