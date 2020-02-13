13 февраля 202011:36

Вести.net: Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс, крупнейший отраслевой форум, который ежегодно проходит в Барселоне, отменили из-за вспышки коронавируса. Выставка должна была открыться 24 февраля, но сегодня ночью на сайте мероприятия появилось объявление, что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение конгресса.

Все началось с того, что за последнюю пару недель от участия в MWC отказались больше 15 крупных компаний, от Facebook и Amazon, до Sony и LG. Последними об отказе от поездки успели объявить HMD Global, те кто производит телефоны под брендом Nokia. Несмотря ни на что собирались участвовать Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Motorola, TCL, некоторые без больших пресс-конференций, но посмотреть на выставке было бы на что.

Надо сказать организаторы до последнего пытались подстроится под настроение тех, кто боялся ехать. Ввели запрет на участие людей, побывавших в Китае и не прошедших после этого карантин, обещали регулярно измерять температуру всем посетителям. Вчера сразу несколько изданий сообщили, что вариант отменить мероприятие рассматривается, но организаторы предпочли бы, чтобы власти Барселоны ввели режим ЧС, тогда выставка бы отменилась по факту форс-мажора, это среди прочего вопрос страховок, неустоек и прочих финансов. Но во всей Испании только два подтвержденных случая заболевания коронавирусом и власти Каталонии не наши повода для официальных запретов. И вот выставку все-таки отменили, впервые за 30 с лишним лет, просто решением GSMA, ассоциации, в которую входят более тысячи сотовых операторов, именно она и проводит Всемирный мобильный конгресс.

В самом же Китае нашли еще один способ использовать ИТ в борьбе с коронавирусом, там разработали приложение, которое позволяет пользователям проверить не находились ли они в близком контакте с больными. Внешне работает оно довольно просто, человек заходит, используя номер телефона и свой ID, фактически аналог паспортных данных, система проверяет, где человек находился в последние дни и как путешествовал. В группу риска он попадает, если работал с кем-то из заболевших, контактировал с медперсоналом, который ухаживал за больными или даже если ехал с зараженными в одном автобусе. Как это все определяется неизвестно, некоторые заговорили про прайвеси, уличные камеры с распознаванием лиц и прочие особенности построенной в Китае инфраструктуры, но официальной информации об алгоритмах работы приложения нет.

И немного про технологии в чистом виде. За невероятным медийным шумом вокруг новых смартфонов от Samsung, немного потерялся анонс обновленных беспроводных наушников, которые теперь называются Buds+. Корейцы уверяют, что кардинально улучшили качество звука, но вот активное шумоподавление внедрять не стали, что немного странно, так как целят корейцы очевидно в позиции Apple на рынке наушников. Там прямо удивительный успех у новых AirPods Pro с шумоподавлением. Зато Samsung прямо радикально улучшил автономность Buds+ - работает одиннадцать часов без подзарядки, это дольше, чем любой другой конкурент, чуть ли не в два раза. Ну и Samsung буквально скопировал модель работы AirPods, компания обещает, что для переключения между, например, смартфоном и ноутбуком не надо будет разрывать Bluetooth соединение - все будет происходить бесшовно.

Рынок беспроводных компактных наушников оценивают в 4 с лишним млрд долларов. И он очень быстро растет, примерно на 20% в год и Apple сейчас тут безоговорочный лидер. Говорили даже, что если выделить это ее подразделение в отдельную компанию, то она тут же войдет в список 150 крупнейших в мире. Доля Apple в третьем квартале прошлого года на этом рынке 45%, на втором месте Xiaomi - всего 9% и то преимущественно за счет китайского рынка. У Samsung лишь 6% и похоже, что корейцы хотят хоть как-то эту долю увеличить. Это не единственная сфера, в которой компания очевидно ориентируется на Apple. Samsung пообещала, что с выходом ее новых Galaxy S20 у них появится аналог AirDrop - сервис для быстрой передачи файлов между устройствами. Пока он будет доступен только для флагманов, чуть позже появится и на остальных смартфонах, и потенциально для Samsung, как для лидера мобильного рынка, это будет полезная функция, но все будет зависит от того, насколько удобной и быстрой она окажется.

Текст: Вести.Hi-tech

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