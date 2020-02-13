Трое рабочих получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

В Первоуральске в четверг взорвался трансформатор на заводе по производству хрома, три человека получили сильнейшие ожоги, сообщает Pervo.ru.

По предварительным данным, утром 13 февраля в цехе пароснабжения на заводе "Русский хром" при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание — трансформаторное масло хлынуло на оказавшихся рядом людей.

Мужчина 1966 года рождения получил ожоги 90 процентов тела, у 71- и 62-летних женщин ожоги 80 процентов кожи. Одну женщину на вертолете уже доставили в Екатеринбург, двое пострадавших остаются в больнице Первоуральска.

Руководство предприятия обещает оказать всю необходимую помощь пострадавшим.